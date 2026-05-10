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Münchner LinkeNeue Doppelspitze gewählt

Bauvorhaben wie in Neufreimann reichen nicht aus: Die neue Doppelspitze der Münchner Linken setzt auch weiterhin auf die Bekämpfung der Wohnungsnot.
Bauvorhaben wie in Neufreimann reichen nicht aus: Die neue Doppelspitze der Münchner Linken setzt auch weiterhin auf die Bekämpfung der Wohnungsnot. Florian Peljak

Lara Prölß und Johannes König führen den Kreisverband der Linken künftig an.

Die Münchner Linken haben eine neue Doppelspitze. Der Kreisverband hat Lara Prölß und Johannes König zu seinen Sprechern gewählt. Ihre Vorgänger, Marina Dietweger und Stefan Jagel, standen für die Ämter nicht mehr zur Verfügung. Jagel ist Fraktionschef der Linken im Stadtrat und will sich künftig ganz auf die Arbeit in dem Gremium konzentrieren. Mit Prölß und König sei der Kreisverband „in sehr guten Händen“, sagte er.

Prölß, Jahrgang 1988, hat Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert und zwölf Jahre in Lateinamerika gelebt und gearbeitet, zuletzt war sie für SOS-Kinderdorf tätig. König, Jahrgang 1990, ist Cellist bei den Münchner Philharmonikern. Er kündigte an, die Linke werde im Rathaus „die soziale Opposition“ bleiben. Prölß sagte, man werde gegen den „Mietennotstand“, „menschenverachtende Sozialkürzungen“ und eine „gefährliche Militarisierung der Gesellschaft“ kämpfen.

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