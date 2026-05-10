Die Münchner Linken haben eine neue Doppelspitze. Der Kreisverband hat Lara Prölß und Johannes König zu seinen Sprechern gewählt. Ihre Vorgänger, Marina Dietweger und Stefan Jagel, standen für die Ämter nicht mehr zur Verfügung. Jagel ist Fraktionschef der Linken im Stadtrat und will sich künftig ganz auf die Arbeit in dem Gremium konzentrieren. Mit Prölß und König sei der Kreisverband „in sehr guten Händen“, sagte er.