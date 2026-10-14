Seit Januar haben sie gesammelt, 18 100 Unterschriften sind dabei zusammengekommen, und diese gehen nun gleich im Lastenrad auf Stadtrundfahrt vom Marienplatz zum Kreisverwaltungsreferat (KVR) in der Ruppertstraße. Aber zuerst stellen an diesem Mittwochvormittag Mitglieder der Münchner Linken und Betroffene der Wohnungsnot vor dem Rathaus ihren Bürgerantrag vor. Sie haben Zelte aufgebaut, „Gegen die Gier“ steht auf Schildern, und „Keine Rendite mit der Miete“. Immer wieder schauen Passanten neugierig vorbei.

Es müsse endlich anerkannt werden, dass es einen „Mietennotstand“ gibt, sagt Agnes Fuchsloch von der mietenpolitischen Gruppe der Linken. Sie haben deshalb fünf Forderungen aufgestellt. Erstens: eine zusätzliche Milliarde für bezahlbare Wohnungen bis 2035. Zweitens soll die Stadt eine Meldestelle für Mietwucher einrichten. Drittens müsse möbliertes Wohnen auf Zeit in sogenannten Erhaltungssatzungsgebieten genehmigungspflichtig werden. Viertens brauche es eine Leerstandsabgabe in Höhe von 20 Euro pro Quadratmeter und Monat. Und fünftens müssten Mieter auch vor „Heizkosten-Abzocke“ besser geschützt sein.

Doch was ist das überhaupt, ein Bürgerantrag? Es handelt sich dabei um ein Instrument der direkten Demokratie in Kommunen im Freistaat Bayern. Notwendig sind die Unterschriften von mindestens einem Prozent der Einwohner. Die Linke hat für ihre Anliegen einen Puffer eingeplant für den Fall, dass Unterschriften ungültig sind, und gesammelt, bis gut 18 000 beisammen waren.

Ob es genug Unterschriften sind und ob diese gültig sind, das prüft nun das Wahlamt im KVR. Über die Zulässigkeit des Bürgerantrags muss dann innerhalb eines Monats das Sozialreferat entscheiden, weil es für die Themen inhaltlich zuständig ist. Ist der Antrag zulässig, muss der Stadtrat ihn innerhalb von drei Monaten behandeln. Dazu könnte es also im Frühjahr 2027 kommen.

Nach Auskunft einer KVR-Sprecherin handelt es sich um eine Premiere, den ersten Bürgerantrag in München. Warum hat die Linke ausgerechnet dieses Instrument gewählt? Es biete eine der „wenigen Optionen der direkten Bürgerbeteiligung“, sagt Linken-Kreissprecherin Lara Prölß. Für ein Bürgerbegehren sei das Ganze zu komplex. Trotzdem wolle man zeigen: „Es sind nicht nur ein paar Politiker, die das fordern, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt“. Wenn viele hinter so einem Antrag stünden, sei das „wirkmächtiger“. Neun Monate lang haben sie Unterschriften gesammelt, etwa 80 Leute seien dafür im Einsatz gewesen, so Prölß.

Eine der Betroffenen, die am Mittwoch vor dem Rathaus dabei ist, ist Constanze Ziegler. In ihrem Haus in Schwabing-West würden nach langem Leerstand viele Zimmer möbliert und auf Zeit vermietet, sagt sie. Mit dieser Wohnform umgehen Vermieter gern die Mietpreisbremse. Das Mobiliar sei oft abgenutzt oder kaputt, die Mieten aber doppelt oder dreimal so hoch wie vorher, sagt Ziegler. Sie wünscht sich deshalb für Erhaltungssatzungen, die angestammte Milieus schützen soll, eine Genehmigungspflicht für solche Wohnungen. Bestenfalls solle die Praxis ganz untersagt werden.

Manche der Forderungen hätten bereits vor der offiziellen Übergabe gewirkt, schrieb die Linke am Mittwoch in einer Mitteilung: Einige seien im Kommunalwahlkampf aufgegriffen worden, andere habe die Verwaltung aufgenommen. Doch das geht der Linken oft nicht weit genug. So ist etwa der Mietenmonitor gegen Wucherpreise, den der Sozialausschuss im Stadtrat an diesem Donnerstag voraussichtlich beschließen wird, nach Einschätzung von Stadtrat Christian Schwarzenberger nur ein „kleiner Baustein“.