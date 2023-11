Eine eher ungewöhnliche Spritztour haben drei unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag unternommen: Zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr brachen sie in einen Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ein, der an der U-Bahn-Station Am Hart abgestellt war. Wie Aufzeichnungen der Überwachungskameras zeigen, durchsuchten sie den Bus zunächst nach Wertgegenständen.