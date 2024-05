Die Eisenbahnüberführung an der Lindwurmstraße wird seit Mitte März neu gebaut. Derzeit ist die Baustelle nur für den Rad- und Fußgängerverkehr in beide Richtungen sowie für den Autoverkehr stadteinwärts passierbar. Von Montag, 3. Juni, an ist die Unterführung für mehr als einen Monat komplett gesperrt, auch für Radler und Passanten.

Für Fußgänger wird während der Vollsperrung ein kostenloser Shuttlebus eingerichtet, der sie auf die jeweils andere Seite der Unterführung bringt. Die Haltestellen werden sich in der Poccistraße im Anschluss an die vorhandene Bushaltestelle der MVG und in der Lindwurmstraße vor der FOS/BOS befinden. Der Radverkehr aus beiden Richtungen wird über die Bavariastraße umgeleitet.

Von 8. Juli an soll die Querung für Passanten wieder offen sein, für den Rad- und Autoverkehr bleibt die Unterführung aber noch bis Anfang August in beide Richtungen gesperrt. Die nächstgelegenen empfohlenen Querungen der Bahngleise sind in der Radlkoferstraße und in der Thalkirchner Straße/Tumblingerstraße. Auch die Bavariastraße eignet sich als Ausweichroute.

Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis August 2028 dauern. Die mehr als 100 Jahre alte Brücke ist so marode, dass sie schon seit 2017 mit Stahlträgern gestützt werden musste. Die Stadt zahlt für den Neubau rund 31 Millionen Euro, die Deutsche Bahn knapp 14,7 Millionen Euro.

Die Stadt legt die Fahrbahn um 1,10 Meter tiefer, damit künftig auch Trambahnen die Bahngleise unterqueren können.