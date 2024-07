Seit einem Monat ist die Unterführung an der Lindwurmstraße nicht passierbar. Und eigentlich sollten zumindest Fußgänger die Bahngleise vom 8. Juli an wieder queren können. Doch daraus wird erst einmal nichts. „Aufgrund von nicht vorhersehbaren Problemen mit dem Baugrund kommt es zu Verzögerungen im Bauablauf bei der Sanierung der Eisenbahnüberführung in der Lindwurmstraße“, teilt das Baureferat mit. Das bedeutet, dass die Unterführung voraussichtlich bis Ende Juli für alle Verkehrsarten gesperrt bleibt, dann können zumindest Fußgänger wieder passieren.

Radfahrer können über die Bavariastraße fahren, für Fußgänger stehen kostenlose Shuttlebusse an der Poccistraße zur Verfügung.

Der Autoverkehr wird weiterhin weiträumig umgeleitet. Die nächstgelegenen empfohlenen Querungen der Bahngleise sind in der Radlkoferstraße und in der Thalkirchner Straße/Tumblingerstraße. Erst von Ende August an ist die Unterführung für Radfahrer in beide Richtungen und für Autofahrer stadtauswärts wieder nutzbar.

Die genauen Bauzeiten erfolgten unter Vorbehalt, so das Baureferat. Wie bei jeder Baustelle könne es auch hier zu unerwarteten Verzögerungen oder Änderungen im Zeitplan kommen.

Die gesamten Bauarbeiten werden nach aktuellem Stand voraussichtlich bis August 2028 dauern. Die mehr als 100 Jahre alte Brücke ist so marode, dass sie schon seit 2017 mit Stahlträgern gestützt werden musste und jetzt neu gebaut wird. Die Stadt zahlt für den Neubau rund 31 Millionen Euro, die Deutsche Bahn (DB) knapp 14,7 Millionen Euro.

Die neue Eisenbahnbrücke soll 2025 in Betrieb gehen, sofern es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, was bei DB-Arbeiten inzwischen üblich ist. Das historische Brückengeländer wird während der Bauarbeiten restauriert und später wieder an der Überführung angebracht.

Die Stadt legt die Fahrbahn um 1,10 Meter tiefer, damit künftig auch Trambahnen die Bahngleise unterqueren können. Dafür ist eine sogenannte lichte Höhe von 4,50 Metern notwendig. Ob dann dereinst wirklich wieder eine Straßenbahn zwischen Lindwurmstraße und Harras rollt, ist offen. Die Möglichkeit dafür wollte sich die Stadt aber nicht verbauen. Auf der Strecke verkehrte die einst vom Volkssänger Weiß Ferdl besungene und 1975 eingestellte Linie 8.