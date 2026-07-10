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Lindwurmstraße22-Jähriger wird krankenhausreif geschlagen

Die mutmaßlichen Täter flüchteten, konnten aber noch in Tatortnähe festgenommen werden.
Die mutmaßlichen Täter flüchteten, konnten aber noch in Tatortnähe festgenommen werden. Peter Kneffel/dpa

Zwei Bauarbeiter hatten dessen Freundin anzügliche Bemerkungen hinterhergerufen. Die anschließende Rangelei eskalierte derart, dass der junge Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

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Zwei Bauarbeiter haben am hellichten Tag einen Mann in der Lindwurmstraße krankenhausreif geschlagen. Der 22 Jahre alte Mann ging am Donnerstag kurz vor 14 Uhr mit seiner Freundin und einem weiteren Bekannten die Lindwurmstraße entlang. Als sie an der dortigen Baustelle vorbeiliefen, riefen die beiden Bauarbeiter, 21 und 38 Jahre alt, der Frau anzügliche Bemerkungen hinterher.

Das wollte sich deren Freund nicht gefallen lassen. Er stellte die beiden Männer zur Rede, daraus entwickelte sich zunächst eine Rangelei. Dabei stürzte der 22-Jährige zu Boden. Die Bauarbeiter traten nun laut Polizei mit ihren Sicherheitsschuhen gegen Kopf und Oberkörper. Danach flüchteten sie, wurden aber von der Polizei in Tatortnähe festgenommen. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er ist so schwer verletzt, dass er bislang noch nicht vernommen werden konnte. Gegen die beiden Bauarbeiter läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

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