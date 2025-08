Dass die Eröffnung einer Baustelle einem kleinen Event gleicht, kommt in München nicht allzu oft vor. Doch am Montag haben sich am Goetheplatz rund 30 Menschen versammelt, um beim Beginn der Arbeiten zum neuen Radweg an der Lindwurmstraße dabei zu sein: Stadträte, Bezirksausschussmitglieder, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sonstige Interessierte und auch ein paar Journalisten. Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer und die Vizechefin des Mobilitätsreferats Sabine Effner haben den Umbau der Verkehrsachse offiziell eingeläutet. Dem ging ein jahrelanger Diskussions- und Planungsprozess voraus, der zeigte, wie umstritten der Radweg ist. Schließlich müssen dafür Autospuren und Parkplätze geopfert werden zugunsten der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer – die CSU lehnt dies kategorisch ab.