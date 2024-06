Balkon an denkmalgeschütztem Haus in Sendling abgerissen

Mutmaßliche Entmietung in München

Von Sebastian Krass

Vor zwei Wochen war der Balkon schwer beschädigt, aber er hing noch an der Fassade des Baudenkmals – inzwischen ist er, möglicherweise illegal, abgerissen: Die Stadt prüft, ob es bei Bauarbeiten im Mietshaus an der Lindenschmitstraße 25 in Sendling zu einem Verstoß gegen das Bayerische Denkmalschutzgesetz gekommen ist. Das hat ein Sprecher der Lokalbaukommission (LBK) auf eine Anfrage der SZ hin mitgeteilt. Man prüfe die Einleitung eines Bußgeldverfahrens.