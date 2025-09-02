Eine helle Fassade, Balkone, Dachfenster – von der Straße aus betrachtet sieht das Anwesen in der Lindenschmitstraße 25 recht unspektakulär aus. Doch um den Innenhof hinter dem schönen Vorderhaus tobt ein Streit: Ein Investor möchte dort drei Townhäuser bauen, also moderne mehrgeschossige Reihenhäuser. Ein klassischer Fall von Nachverdichtung. Anwohner und der Münchner Mieterverein kritisieren die Pläne, weil sie befürchten, dass dort hochpreisiger Wohnraum entstehen soll – und dafür mehr als 100 Jahre alte Bäume gefällt werden sollen. Eine Esche. Ein Spitzahorn. Ein Holunder. Und zwei Winterlinden.
Streit um NachverdichtungDürfen Bäume für teure Townhäuser gefällt werden?
In der Lindenschmitstraße 25 will ein Investor im Innenhof drei Häuser bauen. Dafür müssen mehrere Bäume weichen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Anwohner wehren sich, die Politik beschäftigt sich mit dem Fall – doch die Behörde sieht keinen Spielraum.
Von Linus Freymark
