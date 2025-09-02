Streit um Nachverdichtung Dürfen Bäume für teure Townhäuser gefällt werden? 2. September 2025, 13:04 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Bewohner der Lindenschmitstraße 25 wehren sich gegen die Fällung von Bäumen im Innenhof. (Foto: Robert Haas)

In der Lindenschmitstraße 25 will ein Investor im Innenhof drei Häuser bauen. Dafür müssen mehrere Bäume weichen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Anwohner wehren sich, die Politik beschäftigt sich mit dem Fall – doch die Behörde sieht keinen Spielraum.

Von Linus Freymark

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback