Kurt Stümpfig ist seit 35 Jahren Kantinenchef bei Linde GmbH in Pullach, vor Kurzem ist er vom Bund Naturschutz mit dem „Goldenen Kochlöffel“ ausgezeichnet worden. Wert auf gute Zutaten und Nachhaltigkeit legt der 62-Jährige aber schon seit mehr als vier Jahrzehnten. Zeit also, mit ihm bei einer Schüssel Belugalinsen-Curry – Stümpfig isst mittags am liebsten eins seiner vegetarischen Gerichte – darüber zu sprechen, wie das geht: Bio, regional und dabei doch lecker kochen – und das für bis zu 1500 Menschen täglich.
Preisgekrönter Küchenleiter über Kantinenessen„Bei uns essen die Gäste auch Herz-Zungenragout“
Lesezeit: 6 Min.
Kantinenessen soll nicht lecker sein? Bei Küchenleiter Kurt Stümpfig schon. Wieso seine Gäste selbst Innereien essen, welches das richtige Verhältnis zwischen Pennern und Rennern ist und warum Fertigsuppen ziemlich ins Geld gehen.
Interview von Jacqueline Lang
Ausbildung in der Gastronomie:Ist die Gen Z geeignet für die harte Arbeit in der Küche?
Den rauen Ton vom Chef hinnehmen? Wochenenden für die Arbeit opfern? Rohes Fleisch anfassen? Die Gen Z gilt vielen als wenig belastbar. Küchenchefs berichten von ganz neuen Herausforderungen bei der Ausbildung angehender Köche.
Lesen Sie mehr zum Thema