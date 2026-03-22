Kurt Stümpfig ist seit 35 Jahren Kantinenchef bei Linde GmbH in Pullach, vor Kurzem ist er vom Bund Naturschutz mit dem „Goldenen Kochlöffel“ ausgezeichnet worden. Wert auf gute Zutaten und Nachhaltigkeit legt der 62-Jährige aber schon seit mehr als vier Jahrzehnten. Zeit also, mit ihm bei einer Schüssel Belugalinsen-Curry – Stümpfig isst mittags am liebsten eins seiner vegetarischen Gerichte – darüber zu sprechen, wie das geht: Bio, regional und dabei doch lecker kochen – und das für bis zu 1500 Menschen täglich.