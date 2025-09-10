Lilly Becker wehrt sich gegen Behauptungen, sie hätte Boris Becker während seiner Haft den Sohn vorenthalten. Gleichzeitig erscheinen Nacktfotos, ein neues Buch und es kommt zu allerlei Anwaltshändeleien.

Von Susi Wimmer

Kerzengerade, mit strenger Frisur und ernster Miene gab sich die amtierende Dschungelkönigin im Münchner Justizpalast Anfang des Jahres bei einem Prozess gegen einen Ex-Freund im Streit um ein Darlehen – oder doch eine Schenkung. Jetzt retourniert Lilly Becker ihren Ex-Mann Boris Becker, den einstigen Aufschlagkönig von Wimbledon, mit den Waffen einer Frau: Zeitgleich zur Erscheinung von Boris Beckers neuem Buch posiert seine Ex-Frau im aktuellen Playboy weniger zugeknöpft. Und lässt über ihren Anwalt verlauten, dass Boris in Bezug auf sein neues Buch falsche Behauptungen aufstelle – und beim Unterhalt für den gemeinsamen Sohn mittlerweile mit einem sechsstelligen Eurobetrag in der Kreide stehe.