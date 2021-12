Künftige Stars in der Manege: In den Sommerferienkursen Lilalu lernen Kinder, wie viel Spaß Akrobatik machen kann.

Von Michelle Rigohrt

Zirkuskunst, Parcour und Zauberei, für jedes Kind ist etwas dabei beim Lilalu-Bildungs- und Ferienprogramm der Johanniter, jetzt hat der Vorverkauf für 2022 begonnen. Während der Schulferien in Bayern können Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren an sechs verschiedenen Münchner Standorten teilnehmen: Olympiapark, Neuhausen, Schwabing, Haidhausen, Sendling und Pasing. In ganztagesbetreuten, einwöchigen Workshops beweisen sie ihre Kochkünste, leben ihre Kreativität in der Schauspielkunst aus oder werden zu Akrobaten in der Manege. Täglich von 9 bis 16 Uhr findet das reguläre Workshopprogramm statt. Artisten, Sportlerinnen, Künstler und geschulte Ferienbetreuer begleiten den Nachwuchs. Mit seinem pädagogischen Ansatz will Lilalu Kindern spielerisch Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit vermitteln. Für die ganz Kleinen ab vier Jahren gibt es während der Sommerferien das Programm "Bewegungsförderung & Spiele der Welt", bei dem sie etwa durch Purzelbäume oder kleine Menschenpyramiden besseres Körperempfinden erlernen.

Damit auch jedes Kind an den Workshops teilnehmen kann, bietet Lilalu zusammen mit der Landeshauptstadt München und der Truma Stiftung Renate Schimmer-Wottrich Ermäßigungstickets an. Bereits in diesen Winterferien, vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 7. Januar 2022, gibt es Workshops etwa in Luftartistik, Bodenturnen und in der Dance Academy .

Lilalu Ferienprogramm, während der bayerischen Schulferien, reguläres Programm von 9 bis 16 Uhr, an mehreren Standorten, Informationen und Tickets unter www.lilalu.de