Paketfahrer haben es meistens eilig. Um eine Sendung schnell zuzustellen, bleibt der Lieferwagen auch schon mal mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor am Straßenrand stehen. Offenbar war es eine solche Gelegenheit, die nun ein Unbekannter an der Grünwalder Straße in Harlaching nutzte. Als der Paketfahrer zu seinem Auto zurückkehrte, sah er, wie ein Mann in den Transporter einstieg und davonfuhr.

Doch der Dieb hatte augenscheinlich Schwierigkeiten, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Er fuhr in Schlangenlinien über die Grünwalder Straße, rammte drei dort am Fahrbahnrand geparkte Pkw und geriet dann in die Trambahngleise, die den Lieferwagen stoppten. Der Mann ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Seybothstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 15.05 Uhr. Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen können, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.