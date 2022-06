Von Clara Löffler, München

In einem Büro unweit der Theresienwiese sitzen Menschen vor schwarz gerahmten Bildschirmen, die auf weißen Tischen stehen. Es ist ein warmer Junitag. Durch die großen Fenster fällt reichlich Sonnenlicht. Der Arbeitsplatz von Linus Fries, 23, und Maximilian Reeker, 22, ist genauso minimalistisch gehalten wie ihre App "Arive". Die wenigen Bilder an den Wänden zeigen Fahrer des Lieferdienstes und Regale in Lagerräumen. Die Gründer tragen beide dunkelblaue Sweatshirts und weiße Turnschuhe. Zur Begrüßung schütteln sie die Hand, eine ungewöhnliche Geste unter jungen Menschen. Abgesehen davon könnten Fries und Reeker unterschiedlicher nicht sein. Fries, der auf einem dunkelgrauen Sofa sitzt, ist extrovertiert, geht auf seinen Gast zu, lässt sich auf Smalltalk ein. Reeker hingegen hält professionelle Distanz, auch räumlich. Zurückgelehnt, teilweise mit verschränkten Armen, sitzt er in einem Bürostuhl einige Meter entfernt. Auch beruflich dürften sie sich gut ergänzen.