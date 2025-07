Das allein wäre noch weitgehend normal, das ist nicht das besondere Erlebnis. Dieses besteht darin: Auf der Bühne des Prinzregententheaters steht ein kleiner Tisch, darauf zwei Gläser mit Wasser, daran ein Stuhl. Auf diesem nimmt Gerhaher Platz, wenn Kleiter singt. Sie macht das umgekehrt auch, aber weniger, bleibt häufiger stehen. Nun kann man, und das ist großes Theater für sich, Christian Gerhaher beobachten, wie er der Kollegin zuhört, wie seine Gedanken herumwandern, wohin auch immer. Gerhaher, der ewig Skrupulöse, der nie auf die Idee käme, seine perfekte Kunst könne dem Gegenstand seiner Beschäftigung genügen, wirkt manchmal fast entsetzt ob der Perfektion von Kleiters Gesang.

Hochspannend ist das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Haltungen gegenüber dem, was Liedgesang sein kann. Im ersten Teil singen die beiden Robert Schumanns „Myrthen“ (es ist überhaupt ein reiner Schumann-Abend), Roberts Ehegeschenk an seine Clara, Momente der Beschreibung von Liebe, von zwei Individuen, von deren Zusammenfinden. Julia Kleiter führt ihre Lieder mit größter Brillanz vor, mit viel Charme, Flirt mit dem Publikum. Im zweiten Teil jedoch zeigt sie in einem tollen Moment, im letzten Lied aus Schumanns „Wilhelm Meister“-Vertonungen, die völlige Aneignung.

Die betreibt Gerhaher immer. Seine Art der Kommunikation mit dem Publikum mittels eines Lieds ist und bleibt einzigartig, er hebt den möglichen Unterschied zwischen lyrischem und gestaltendem Ich auf. Wenn er im Lied allein in der Kneipe sitzt, sitzt er allein in der Kneipe. Und knüpft im zweiten Teil immer wieder an Momente aus dem ersten an. Gerold Huber singt dabei mit, nur halt am Klavier, mit Tönen, die Worte sind.