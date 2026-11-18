Suchst du noch oder wohnst du schon? So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage in deutschen Städten beschreiben, überall fehlen Wohnungen, überall klagen Menschen über zu hohe Kosten für Mieten und Lebenshaltung. In Berlin wird besonders laut geklagt, da geht es um politischen Richtungswechsel und die damit verbundene Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Dabei könnte man das Wohnraumproblem auch ganz anders lösen, wie „Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir“ zeigt. So lautet der Untertitel des Spielfilms „Lieblingsmenschen“, der im Sommer 2026 beim Filmfest München uraufgeführt wurde und dort den vom BR und der Süddeutschen Zeitung vergebenen Audience Award gewann. Jetzt läuft die Komödie bundesweit in den Kinos an.
Kinofilm „Lieblingsmenschen“Alte Frau, junger Mann, eine Wohnung
Lesezeit: 4 Min.
In „Lieblingsmenschen“ gründen eine 101-Jährige und ein junger Mann eine WG. Die Komödie basiert auf wahren Begebenheiten, ein Münchner Filmproduzent hat sie entdeckt. Taugt sie auch als Vorbild für neue Wohnmodelle?
Von Josef Grübl
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