Suchst du noch oder wohnst du schon? So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage in deutschen Städten beschreiben, überall fehlen Wohnungen, überall klagen Menschen über zu hohe Kosten für Mieten und Lebenshaltung. In Berlin wird besonders laut geklagt, da geht es um politischen Richtungswechsel und die damit verbundene Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Dabei könnte man das Wohnraumproblem auch ganz anders lösen, wie „Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir“ zeigt. So lautet der Untertitel des Spielfilms „Lieblingsmenschen“, der im Sommer 2026 beim Filmfest München uraufgeführt wurde und dort den vom BR und der Süddeutschen Zeitung vergebenen Audience Award gewann. Jetzt läuft die Komödie bundesweit in den Kinos an.