Nun ja, es ist eine Herausforderung, sie zum Bleiben zu animieren. Ob ein freundlich aber bestimmtes "hiergeblieben" hilft, sie zu bannen - für immer? "Die Liebe kommt, die Liebe geht", haben die Comedian Harmonists vor ziemlich langer Zeit festgestellt. Aber vielleicht haben sie sich auch getäuscht und sie lässt sich rumkriegen, die Liebe, bleibt, wenn sie nur mit einer hübschen pastellfarbenen Weggehsperre aus Metall dazu überredet wird. Was bitte sollte sie dagegen einzuwenden haben, zumal an einem der schönsten Münchner Orte - der Wittelsbacherbrücke - für den heiligen Vorsatz aller Verliebten, sich ewiglich die Treue zu halten? Wenigstens der romantischen Zeichensprache wegen lässt sie sich also seit Jahren mit Vorhängeschloss ans Geländer fesseln. So lange jedenfalls, bis der Rost sie scheidet.