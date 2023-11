Wie findet man in München ihre große Liebe: mit Dating-Apps? In der Kneipe nebenan? Über Freunde oder in der Arbeit? Oder gar beim Gipswechsel in der Nothilfe in Bogenhausen? An diesem Ort hatten Rike und Abi wohl nicht danach gesucht. Sie behandelte ihn damals als Krankenschwester. "Machen Sie die Augen zu und denken an die Malediven", sagte Rike, um ihren Patienten zu beruhigen, erzählte sie einmal im Interview mit der SZ. Er antwortete: "Das geht nicht, ich muss an Sie denken." Aus einer zufälligen Begegnung im Alltag ist eine Beziehung fürs Leben entstanden.

Eine ganz besondere, persönliche Kennenlern-Geschichte ist das, in einer Stadt, die man guten Gewissens als Hochburg der Singles bezeichnen kann. In mehr als der Hälfte aller Haushalte leben Münchnerinnen und Münchner alleine. 452 585 waren es zuletzt. Viele sind allein glücklich, andere auf der Suche nach einem Partner.

9342 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt dafür entschieden, das Ja-Wort zu geben. Andere leben ohne Trauschein glücklich zusammen. Doch wie haben sie sich kennengelernt?

In einer Serie wollen wir uns in der SZ auf die Suche nach dem Geheimnis der Liebe machen und fragen: Wie haben Sie Ihre große Liebe in München gefunden? Welche schönen Zufälle bringen zwei Menschen zueinander? An welchen Orten funkt es in der Stadt?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an muenchen-online@sz.de und erzählen Sie uns kurz Ihre Geschichte in wenigen Sätzen. Wir melden uns dann bei Ihnen und sammeln die schönsten Geschichten.