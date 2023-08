Lichtverschmutzung:Wo München zu hell leuchtet

Von Ulrike Steinbacher

Wer in wolkenlosen Nächten den Sternenhimmel über der Stadt bewundern möchte, tut sich schwer. München leuchtet - und das zu hell. 100 000 Straßen- und Wegeleuchten strahlen um die Wette, dazu kommen allein entlang des Mittleren Rings 1500 Hochdrucklampen. Nicht zu vergessen die mehr als hundert historischen Baudenkmäler, die so schön sind, dass sie auch im Dunklen glänzen sollen. Die Milchstraße ganz oben kann man in München mit bloßem Auge schon lange nicht mehr sehen. Immer wieder gibt es Ansätze und Initiativen , die so genannte Lichtverschmutzung in der Stadt zu reduzieren. Denn die Folgen für die Umwelt und die Menschen sind bekannt.