In Form eines "lebendigen Mahnmals" will die Lichterkette in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und mit Unterstützung der Stadt an Angehörige aller Opfergruppen der Nationalsozialisten erinnern, an Jüdinnen und Juden und andere religiös Verfolgte, an Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung, Zwangsarbeiter, politisch Verfolgte. Jede Patin, jeder Pate stellt sich, so ist der Plan, am 11. April mit einer Tafel an einen bestimmten Ort in der Stadt.

Auf der Vorderseite der Tafel soll ein Foto der Person, an die erinnert wird, abgebildet sein, plus Name und Lebensdaten. Auf der Rückseite soll die Lebensgeschichte dieses Menschen skizziert sein. Ziel sei es, so die Lichterkette, dass Paten mit Passanten ins Gespräch kommen, um deutlich zu machen: "Aus der Geschichte können wir lernen, welche Folgen es hat, wenn die Demokratien sterben."

Am späten Nachmittag des 11. April sollen sich alle 1000 Paten am Königsplatz treffen, um gemeinsam durch das ehemalige Parteiviertel der NSDAP zum Odeonsplatz zu gehen, wo der Aktionstag mit einer Veranstaltung enden soll. "Mit der Aktion", heißt es in der Ankündigung der Lichterkette, "werden aus Nummern und Listen wieder Menschen mit einer Identität, einem Gesicht und einer Geschichte".

Zu sehen sein wird unter anderem das Foto von Benno Neuburger. Der Grundstücksmakler lebte in der Trogerstraße 44, in der Reichspogromnacht wurde er ins KZ Dachau verschleppt. Nach der Entlassung mussten er und seine Frau in die "Judensiedlung Milbertshofen" ziehen. Neuburger durchschaute früh die Vernichtungspläne und verschickte anonym Postkarten, auf denen er Hitler anprangerte. Die Gestapo verhaftete Neuburger, am 18. September 1942 wurde er in Berlin-Plötzensee hingerichtet, er war 71 Jahre alt.

Die "Rückkehr der Namen" will Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen entgegenwirken, erklärt die Lichterkette. Immer weniger Zeitzeugen können von der NS-Zeit berichten, auch der familiäre Bezug zum Hitler-Reich verblasse nach und nach. Zugleich nähmen antisemitische Straftaten, Fremdenfeindlichkeit und Übergriffe auf Menschen aus der queeren Community zu, in den digitalen Medien seien Fakten und Fiktion bisweilen schwer zu trennen. Junge Menschen zeigten einerseits großes Interesse an der NS-Zeit und ihren Verbrechen, dabei könnten viele nicht genau sagen, was der Nationalsozialismus war.

Weil in jener Zeit Menschen ausgegrenzt und oft zu Nummern wurden, wolle die Lichterkette einen Kontrapunkt in der Gegenwart setzen: "Mit der Aktion werden aus Nummern und Listen wieder Menschen mit einer Identität, einem Gesicht und einer Geschichte." Für die Patinnen und Paten soll es im Vorfeld einen Informationsabend geben. Wer sich beteiligen möchte, soll sich bis 15. November per Mail bei der Geschäftsführerin der Lichterkette, Linh Nguyen, melden: info@lichterkette.de.