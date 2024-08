Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag Mordaufrufe gegen die queere Community in München an zwei wichtige Anlaufstellen in der Müllerstraße geschmiert. Betroffen waren nach Angaben der Münchner CSD-Verantwortlich die Räume des Lesbisch-queeren Zentrums (LeZ) und des Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums (Sub).