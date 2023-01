Lysander Wöhler hatte früher lange Zeit das Gefühl, die einzige LGBTQ*-Person an seiner Schule zu sein. Jetzt gibt er seine Erfahrungen an Jugendliche weiter.

Von Thalia Schoeller

In den neutralen Toiletten des Diversity Jugendzentrums gibt es an der Wand neben dem Waschbecken zusätzlich ein Pissoir und kostenlose Tampons und Binden. Das häufig diskutierte Toilettenproblem ist hier mit beiläufiger Eleganz gelöst. Lysander Wöhler, 23, ist hier im Vorstand. Durch seine eigene Erfahrung als nicht-binäre Person im asexuellen Spektrum baut er Schwellen ab, die für manche seiner Vorgänger*innen noch unsichtbar waren. Ein Treffen im Jugendzentrum im Glockenbachviertel.

Lysander ist das jüngste Vorstandsmitglied. Beim Sprechen verwendet er viele Fachbegriffe, die er wie selbstverständlich in Nebensätzen erklärt. Er ist es gewohnt, die Worte, die seine Realität beschreiben, erklären zu müssen. Er sagt: "Als queere Person macht man ständig unbezahlte Aufklärungsarbeit." Lysander ist sehr ruhig und lächelt beim Sprechen, selbst wenn er ernst wird. Er studiert Psychologie und arbeitet seit Jahren wöchentlich etwa 20 Stunden im Diversity. Unbezahlt.

Als er anfing, tat er das neben der Schule. Das gesamte Jugendzentrum ist ehrenamtlich organisiert und besteht aus dem Engagement von 120 queeren Personen, die in ihrer Freizeit Schutzräume aufbauen. Nach dem Peer-to-Peer-Ansatz sind genau diejenigen Menschen im Jugendzentrum, die diese Schutzräume selbst gebraucht hätten oder aktuell brauchen - mit einem Wissen über Missstände, Triggerthemen und Bedürfnisse, das allein aus eigener gelebter Erfahrung entstehen kann. Aber, wie Lysander betont, auch mit der Erfahrung, von einem Ort aufgefangen und aufgebaut zu werden. "Alle Ehrenamtlichen waren einmal Teilnehmer*innen", sagt er und lächelt.

Lysander weiß, dass seine Arbeit wichtig ist. Besonders für die Jugendlichen, zu denen er ja selbst fast noch gehört. Selbst bei dem Aufklärungsprojekt des Jugendzentrums, diversity@school, ist es ihm wichtig zu betonen, dass es ihm darum geht, LGBTQ*-Jugendliche zu unterstützen. In diesem Fall, indem man an ihren Schulen ein bisschen an Aufklärungsarbeit für sie übernimmt. Stellvertretend Fragen beantwortet. Sichtbar ist als ältere queere Person, die sich mit Selbstbewusstsein vor eine Schulklasse stellen kann, um von sich zu erzählen.

In seiner eigenen Schulzeit konnte Lysander sich seine Zukunft nicht vorstellen. Vor allem, weil es an Orientierung durch andere fehlte. Er hatte lange Zeit das Gefühl, die einzige LGBTQ*-Person an seiner Schule zu sein. Und in der Familie ging dieses Gefühl von Vereinzelung weiter. "Bei anderen Formen von Diskriminierung, beispielsweise aufgrund von Herkunft oder Hautfarbe, gibt es in der Regel Eltern und manchmal Großeltern, die sich auch schon damit auseinandergesetzt haben. Das ist hier anders."

Transgeschlechtlichkeit wurde sehr lange totgeschwiegen

Das eigene Zuhause als sicherer Ort, an dem Hass und Exotisierung aufhört, ist für queere Menschen - gerade im heranwachsenden Alter - deutlich weniger selbstverständlich. Gerade deshalb sind externe sichere Orte und Wahlfamilien so wichtig, sagt Lysander. Er selbst hat diese, ursprünglich als Teilnehmer, im Diversity gefunden.

In seinem damaligen Alltag war seine Transgeschlechtlichkeit ein Thema, das nach Möglichkeit totgeschwiegen wurde. Ihm wurde beigebracht, dass wenig darüber zu sprechen der einzige Weg sei, nicht als kompliziert und schwierig zu gelten. In der FrienTS-Gruppe für trans*-Jugendliche sah er dann erstmals, dass es, auch wenn man darüber spricht, weder kompliziert noch schwierig oder unangenehm sein muss. Selbst, als er nach Jahren in seiner Transition noch einmal beschloss, seinen Namen zu ändern, ist diese Gruppe der Raum gewesen, in dem das kein Problem war und verstanden wurde. "Man kann ja gar nicht sicher wissen, wie gut ein Name zu einem passt, bis man einige Zeit damit gelebt hat", erklärt Lysander.

Und dennoch gibt es Teile seiner Identität, die auch hier scheinbar nicht vollständig Platz haben. Denn Lysander ist, obwohl er das "er"-Pronomen präferiert, nicht-binär.

Nicht-binäre Identität bedeutet, das eigene Geschlecht weder als ausschließlich männlich noch weiblich wahrzunehmen, und schließt als Überbegriff viele Geschlechtsidentitäten mit ein. Zudem ist sie in vielen aktuellen Diskursen besonders betroffen von Hass. Lysander führt das darauf zurück, dass diese Identität die Abkehr von einem bestehenden System beinhaltete, das sowohl cisgeschlechtlichen Menschen als auch manchen Transpersonen Halt und Sicherheit gebe.

In der nicht-binären Trans-Community gibt es andere Gesprächsthemen, Ziele und Vorbilder. Und den Bedarf nach eigenen Räumen. Also gründete Lysander Wöhler mit ein paar weiteren nicht-binären Jugendlichen im Jahr 2019 selbst die Gruppe "Enbees". Aus einer bedürftigen Position heraus aktiv zu werden, sei, so Lysander, auf besondere Weise anstrengend. Er betont allerdings auch, wie sehr bereits bestehende Strukturen und Allianzen ihm geholfen haben, nicht auszubrennen. Er muss keine Last oder Verantwortung allein tragen. Das sorgt für ihn dafür, dass ein bestärkendes Gefühl von Selbstwirksamkeit überwiegt.

"Ich wusste einfach: ich brauche diesen Safe Space."

Das war nicht immer so. Irgendwann nach seinem Outing beschloss Lysander, an seiner Schule eine queer-AG als diskriminierungsfreien Ort aufzubauen. "Ich wusste einfach: ich brauche diesen Safe Space. Und: Ich muss ihn mir selbst aufbauen, sonst kriege ich ihn nicht." Er kümmerte sich allein um die Organisation und hatte ständig das Gefühl, ohne ihn würde alles zusammenbrechen. Er war es schon früh gewohnt, sich in seiner Freizeit stark zu überarbeiten, um seinen Alltag als junge Trans*-Person emotional aushalten zu können.

Auch deshalb blieb er im Diversity lange in einer passiveren Position. "Das war das erste Mal, dass ein sicherer Ort einfach da war und ich ihn nicht selbst herstellen musste." Irgendwann hatte er eine Idee für ein Treffen und beschloss, es mitzuorganisieren. "Mir war damals gar nicht so bewusst, dass ich jetzt ein Ehrenamt anfange. Ich hatte einfach Lust, ab und zu Treffen mitzuorganisieren. Und dann bin ich irgendwie immer tiefer eingestiegen." Jetzt, drei Jahre später, ist Lysander im Vorstand, hat zwei Gruppen gegründet und einige öffentliche Aktionen mitgeplant. Alles in seinem eigenen Tempo mit dem Grad an Verantwortung, der sich für seine aktuelle Lebenssituation richtig anfühlt.

Aktuell beschäftigt sich Lysander viel mit der Vernetzung zwischen Gruppen und aktivistischen Strömungen. Denn auch wenn das Erlebnis von Unterdrückung unterschiedlich ist, geschieht sie durch die gleichen vorherrschenden Normen und Systeme. "Wenn ein Schritt im Feminismus vorangegangen wird, wird dadurch zu gewissem Grad auch ein Schritt im queeren Aktivismus vorangegangen, weil Sexismus auch viele der Formen von Diskriminierung, die wir erleben, mitgeprägt hat", sagt Lysander.

Das Gefühl von Community gibt ihm den Rückhalt, den er braucht

Ihm geht es in allen Formen seines Aktivismus darum, das Gefühl zu verbreiten, dass man nicht allein ist. "Es geht nicht darum, irgendwann sagen zu können: Jetzt sind queere Menschen in diese Gesellschaft integriert, sondern darum, die Konstrukte, die allein durch die Existenz von queeren Menschen ins Wanken geraten, zu hinterfragen und abzubauen."

Und so betreffen auch Erfolge im queeren Aktivismus nicht nur die queere Community selbst, sondern verändern eine Weltsicht, die für viele Personengruppen zu eng geworden ist. Lysander weiß, dass er mit seinem Engagement im Diversity bisher schon viel angestoßen hat, das sich jetzt von alleine weiterbewegen und größer werden kann. Dennoch ist er weiterhin aktiv. Das Gefühl von Community gibt ihm den Rückhalt, den er braucht. Für seinen Aktivismus. Und für seinen Alltag als queere Person.

Hinweis der Redaktion: In der Regel verwendet die SZ kein Gendersternchen. In diesem Text wird Abstand von dieser Regel genommen. Dies war Lysander Wöhler, einer non-binären Person, wichtig.

