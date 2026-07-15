Die Mango-Koalition macht den Weg frei für ein neues Hochhaus der Unicredit-Bank mit 35 400 Quadratmetern – aber ist dabei ungewohnt schmallippig.

Normalerweise haben die Mitglieder des Stadtrats stets große Worte parat, wenn sie beschließen, ein neues Bauprojekt zu ermöglichen. Sie preisen eine Architektur, die das Stadtbild bereichern werde. Oder sie würdigen, dass ein Unternehmen sich zum Standort München bekenne und mit dem Neubau die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt vorantreibe. An diesem Mittwoch war das anders.