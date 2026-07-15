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Münchner OstenStadt winkt Millionen-Büroturm durch – obwohl nebenan riesige Büroflächen leer stehen

Lesezeit: 3 Min.

Der Entwurf des geplanten Unicredit-Büroturms am Leuchtenbergring mit einer neuen Brücke über die Bahngleise.
Der Entwurf des geplanten Unicredit-Büroturms am Leuchtenbergring mit einer neuen Brücke über die Bahngleise. Visualisierung: Sauerbruch Hutton

Die Mango-Koalition macht den Weg frei für ein neues Hochhaus der Unicredit-Bank mit 35 400 Quadratmetern – aber ist dabei ungewohnt schmallippig.

Von Sebastian Krass

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Normalerweise haben die Mitglieder des Stadtrats stets große Worte parat, wenn sie beschließen, ein neues Bauprojekt zu ermöglichen. Sie preisen eine Architektur, die das Stadtbild bereichern werde. Oder sie würdigen, dass ein Unternehmen sich zum Standort München bekenne und mit dem Neubau die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt vorantreibe. An diesem Mittwoch war das anders.

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In den ehemaligen Gebäuden des St.-Josefs-Vereins will ein Investor neue Wohnungen bauen – allerdings wohl sehr hochpreisige. Klar ist auch, was aus den Kitas und dem Kinderheim dort wird.

SZ PlusVon Patrik Stäbler

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