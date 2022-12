Von Ronen Steinke

Nirgends in Deutschland geht der Staat so hart gegen die Klimaaktivisten vor wie in München - und nun hat die bayerische Landeshauptstadt den Druck noch einmal erhöht. Mit einer sogenannten Allgemeinverfügung, die am Freitagabend online veröffentlicht wurde, hat die Stadt vorbeugend alle Klimaproteste verboten, "bei denen sich Teilnehmende fest mit der Fahrbahn verbinden" oder sich auf Autobahnen setzen, sofern diese Aktionen nicht 48 Stunden vorher angemeldet werden. Dies gilt bis 8. Januar. Was heißt das? Was sind die Konsequenzen? Und ist das rechtens?