Trotz der Androhung hoher Geldstrafen blockieren Aktivisten in München wie angekündigt erneut den Verkehr. Die Sonnenstraße ist in Richtung Norden gesperrt.

Von Martin Bernstein

Ein Aktivist und zwei Aktivistinnen der "Letzen Generation" haben sich am Morgen auf der Sonnenstraße auf Höhe des Musikhauses Lindberg festgeklebt. Ein weiterer Aktivist wurde von der Polizei daran gehindert und abgeführt. Mittlerweile sind auch die zwei Frauen und der Mann losgelöst worden. Der Verkehr Richtung Norden ist gestoppt. Eine Rettungsgasse ist jedoch frei, einzelne Autos werden durchgelassen. Etwa 20 weitere Klimaaktivisten sind am Ort.

Kurz vor der Klebeaktion hatten Aktivisten an einer Tram-Haltestelle eine Spontankundgebung abgehalten, vermutlich eine Art Ablenkungsmanöver vor der eigentlichen Aktion. Die Teilnehmer an der unangemeldeten Versammlung werden derzeit noch von der Polizei festgehalten. In der Gegend um den Stachus sind wegen der angekündigten Klebeaktion an diesem Dienstagmorgen etwa 50 Beamte im Einsatz.

Für ihre Blockade wenige Tage vor Weihnachten nehmen die Aktivistinnen und Aktivisten nicht nur ein Fest hinter Gefängnismauern in Kauf, sondern auch erhebliche finanzielle Konsequenzen: Die Polizei will ihren Einsatz mit mehreren hundert Euro pro Person in Rechnung stellen und die Stadt Verstöße gegen das Anklebeverbot mit bis zu 3000 Euro ahnden. Mögliche spätere Geldstrafen, die ein Gericht verhängen könnte, sind da noch gar nicht mitgerechnet.

Unter denen, die die Straße am Stachus blockierten, ist Judith Beadle, 42. Die zweifache Mutter saß fast den ganzen November in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim und war nach Blockadeaktionen auf der Nürnberger Autobahn und am Flughafen Anfang Dezember erneut mehrere Tage vorbeugend eingesperrt. "Seit Jahren weiß die Regierung, dass wir mitten in der Klimakatastrophe angekommen sind", begründete sie im Vorfeld ihre Aktion, die ihr erneut Präventivgewahrsam einbringen könnte.

Sie werde "weitermachen, komme was wolle!", zitiert sie die "Letzte Generation" in einer Mitteilung. "Scheitern wir daran, die Regierung an ihre obersten Pflichten zu erinnern, scheitert unsere ganze Gesellschaft." Beadle ist Kommunikationsdesignerin, engagiert sich laut ihrem Online-Profil aber seit Oktober ausschließlich für "Klimaaktivismus / ziviler Widerstand". Sie mache das für Ihre Kinder, sagt die zweifache Mutter. Sie könne nicht verantworten, diese in einer Welt ohne Hoffnung aufwachsen zu lassen.