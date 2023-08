Klimaaktivisten kleben sich an vielen Stellen in der Stadt fest - die erste von vielen angekündigten Aktionen. Von rabiaten Autofahrern, übergriffigen Arbeitern und staunenden Passantinnen.

Von Martin Bernstein und Bernd Kastner

Die "Letzte Generation" (LG) hat Verspätung, und das liegt an der Bahn. Ein Teil der Blockade-Gruppe für die Donnersbergerbrücke kommt aus Regensburg mit 20 Minuten Verspätung an. Also wird eine der Kreuzungen der Landsberger Straße mit dem Mittleren Ring nicht gleich um acht blockiert, wie angekündigt. Dutzende LG-Klimaaktivisten reisen aus der ganzen Republik an, um München über Wochen zur "Protesthochburg" zu machen.