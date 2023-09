Ausgerechnet in Sichtweite einer Polizeiinspektion stoppen Vertreter der "Letzten Generation" den Verkehr. Einige von ihnen sind erst am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die IAA ist vorbei, die Klimaproteste der "Letzten Generation" aber gehen weiter: Am Donnerstagvormittag haben mehrere Aktivisten die Abfahrt von der Chiemgaustraße auf die Tegernseer Landstraße blockiert. Das teilten die Klimaaktivisten in einer Pressemitteilung mit. Sie stünden gegenüber der Polizeiinspektion in Giesing - unter ihnen auch einige, die erst am Dienstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden waren.

"Friedliche Protestierende wegsperren löst den politischen Konflikt nicht. Wenn die Politik will, dass die Proteste enden, muss sie ihrer Pflicht nachkommen und die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten", teilten die Aktivisten mit.