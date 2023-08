Klima-Aktivisten blockieren erneut Straßen in München

Auf der Kreuzung Trappentreustraße/Landsberger Str., blockieren Klimaaktivisten bereits am Donnerstag den Verkehr.

Nach den zahlreichen Blockaden am Donnerstag setzen die Mitglieder der "Letzten Generation" ihre Proteste am Freitag fort.

Die Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag ihre Proteste gegen die Klima-Politik der Regierung auf Münchens Straßen fortgesetzt.

Wie die Polizei mitteilte blockieren zur Zeit mehrere Personen die Trappentreustraße in nördliche Fahrtrichtung an der Ecke Landsberger Straße. Die Blockade begann um 9.50 Uhr.

Bereits um 9.40 Uhr kam es an der gleichen Kreuzung in östliche Fahrtrichtung zu einer Aktion der Protestler. Mehrere Personen, die sich an der Fahrbahn festgeklebt hatten, mussten laut Angaben der Polizei entfernt und die Fahrbahn geräumt werden.

Bereits am Donnerstag hatte die "Letzte Generation" mit ihren lange angekündigten Blockaden begonnen und an stark befahrenen Straßen im Stadtbereich den Verkehr mehrmals blockiert. Die Polizei drohte mit dem Verhängen einer Präventivhaft bis zum Ende der Internationalen Automobilausstellung (IAA) am 13. September.