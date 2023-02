Sechs Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" haben am Montag für etwa eine Stunde die Frauenstraße in der Münchner Innenstadt blockiert, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Drei der sechs Männer hatten sich in Höhe des Viktualienmarkts gegen zwölf Uhr auf der Fahrbahn festgeklebt.

Die Polizei beendete die Aktion nach etwa einer Stunde. Nach anfänglichem Chaos hätten sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen gehalten, berichtet sie. Im Einsatz waren rund 50 Beamte. Sie leiteten den Verkehr unter anderem über die Müllerstraße um. Ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft sei längere Zeit festgesteckt, da sich das Fahrzeug nicht so leicht rangieren ließ.

Die Aktivisten werden wegen Nötigung und eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Ob sie in Gewahrsam müssen, stand am Montagmittag noch nicht fest. Ähnliche Aktionen der Gruppe finden aktuell deutschlandweit in mehreren Städten statt. Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, vom 6. Februar an wieder vermehrt auf die Straße gehen zu wollen.