Bereits am Montag hatten Aktivisten die Innenstadt blockiert und waren auf Schilderbrücken an Autobahnen geklettert.

Die Klimaaktivisten haben eine Schilderbrücke über die A9 nahe der Arena in Fröttmaning besetzt und sich am Autobahnende der A96 auf die Fahrbahn geklebt.

Die Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben am Dienstagmorgen im Berufsverkehr wieder zwei unangekündigte Aktionen bei München gestartet. Auf der A9 kletterten sie auf eine Schilderbrücke nahe der Arena in Fröttmaning. Die Polizei musste den Verkehr stoppen, um die Aktivisten von der Brücke zu holen. Aktuell gibt es einen Rückstau bis Garching.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Auch am Autobahnende der A96 gab es eine erneute Aktion. Dort klebten sich die Aktivisten auf der Fahrbahn fest. Auch hier gibt es einen Rückstau, aktuell bis Gräfelfing. Die Polizei ist im Einsatz. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Bereits am Montag hatte es mehrere Aktionen der Aktivisten in und um das Stadtgebiet gegeben. Am Abend kam es zu einem erneuten Vorfall. Drei Aktivisten hatten sich aneinandergeklebt und sich Bereich der Fahrbahn abgesetzt. Ein Festkleben auf der Straße fand nicht statt. Die Polizei stoppte den Vorgang bevor es zu einer Verkehrsstörung kam und wies den Aktivisten eine Örtlichkeit für ihren Protest abseits der Fahrbahn zu. Die Versammlung wurde gegen 0.10 Uhr beendet.