Nein, wir sind nicht am Ende der Geschichte angelangt. Zwar schrieb Francis Fukuyama 1992 einen Weltbestseller, in dem er angesichts des abgewirtschafteten Kommunismus den andauernden Sieg von Demokratie und Freiheit prophezeite. Dass er seither auf diese These festgenagelt wird, geht dem US-amerikanischen Politologen allerdings auf die Nerven, wie er in einem SZ-Interview erklärte . Sein Buch „Der letzte Mensch“ ist ein Versuch, sich und seine Sicht auf die Welt zu erklären.

Fukuyama wird am 2. Oktober im Literaturhaus auftreten. Und es gibt viele weitere bekannte Autorinnen und Autoren, denen das Münchner Publikum in den nächsten Wochen live lauschen kann. Eine interessante Ergänzung zu Fukuyama könnte etwa die Lesung des ehemaligen Außenministers und Vizekanzlers Joschka Fischer sein. In seinem Buch „Wer sind wir?“ fragt er nach Deutschlands Identität und Rolle in der Welt, im Bergson Kunstkraftwerk wird er beide einordnen (10.10.). Welche Verantwortung wir haben, angesichts einer bedrohten Demokratie, beleuchtet Matthias Brandt in „Nein sagen“ (Literaturhaus, 11.10.) – und dass Zweifel im Leben stets dazugehören, lässt sich aus Edgar Selges Roman „Juras letzter Winter“ herauslesen (Kammerspiele, 15.10.).

Im Amerikahaus ist der schottische Schriftsteller Irvine Welsh zu erleben: Er stellt dort am 6. Oktober die direkte Fortsetzung seines Bestsellers „Trainspotting“ von 1993 vor, dessen jugendliche Protagonisten in Edinburgh keine glänzende Zukunft zu erwarten hatten, sondern in Drogen und Perspektivlosigkeit versackten. Wie es mit ihnen weitergegangen sein könnte, erzählt er in „Men in Love“.

Interview mit Irvine Welsh : „Alle sind so vorsichtig geworden“ Der Schriftsteller Irvine Welsh hat eine Fortsetzung seines Subkultur-Klassikers „Trainspotting“ geschrieben. Ein Gespräch über schlechte Vorbilder, Drogen und Dosierungsfragen im Alter. SZ Plus Interview von Martin Wittmann ...

Dass es nach oben gehen kann, in schwindelerregende Höhen gar, dabei jedoch oft der Absturz droht, lässt sich in Caroline Wahls Hochstaplerinnen-Roman „1999 Meter über dem Meer“ erfahren (Prinzregententheater, 18.10.). Zwielichtig sind auch so manche Charaktere bei Charlotte Link, mit ihren Krimis eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen – bereits über 40 Jahre hinweg. Ihr Verlag Penguin Random House feiert sie im Rahmen des Münchner Krimifestivals (Verlagssitz Neumarkter Straße, 1.10.), und der BR würdigt sie in einer Doku als „Meisterin des Thrills“ (Erstsendung 7. 10.).

Bisher nicht ganz so bekannt ist hierzulande die taiwanische Schriftstellerin Yáng Shuāng-zi, auch wenn der Booker Prize 2026 sie mit ihrem „Taiwan-Tagebuch“ ins Rampenlicht katapultiert hat (Literaturhaus, 1.10.). Aus dem Gastland Tschechien der Frankfurter Buchmesse wiederum reisen unter anderen Radka Denemarková (ebendort, 5.10.) und Jaroslav Rudiš an (Ampere, 14.10.).

Ausstellung, Musik und Lesungen : Wie die tschechische Literatur sich in München präsentiert Rund um den Auftritt Tschechiens bei der Frankfurter Buchmesse ist auch in München unter dem Titel „Servus & Ahoj“ viel geboten – eine Ausstellung, Musik und Lesungen von Kateřina Tučková bis Jaroslav Rudiš. Von Antje Weber ...

Um Aufbrüche anderer Art geht es bei einem Abend mit den ehemaligen Stipendiatinnen der Bayerischen Akademie des Schreibens Franziska Hauser und Anette Selg. Anhand ihrer Romane „Am Ende der Kleinigkeiten“ und „Das Jahr, bevor ich verschwand“ sprechen sie mit Lena Gorelik über Herkunft, Familie und Anfänge aller Art (Literaturhaus, 12.10.).

Dass etwa der Weg durch den Literaturbetrieb nicht einfach ist, thematisiert auch der Autor Thomas Steierer in seiner Literaturpodcast-Reihe „Immer weiter“ im Literaturportal Bayern – unter anderem in einem Gespräch mit der Autorin Claudia Klischat. Deren Roman „Zeitlang“ wird am 11. Oktober zu einer Performance des Künstlertrios Konvolut in der Alten Westend Apotheke verdichtet; ein noch wenig bekannter Veranstaltungsort, der ebenfalls Aufmerksamkeit verdient.

Vernetzung ist da ein wichtiger Faktor. Das ist der Münchner Lyrikszene nicht neu, die unter dem Titel „Kooperationen“ um die 50 Poetinnen und Poeten im Pathos Transport bei einer Großen Nacht der Münchner Lyrik zusammenbringt. In Duos treten etwa Karin Fellner und Sasha Lavrenchuk auf, Tristan Marquardt und Àxel Sanjosé (3.10.). Wer davon Lust auf mehr bekommt, ist am 12.10. im Kunstverein bei der Reihe Meine drei lyrischen Ichs richtig. Und wenn hiermit nun der Text schließt – Francis Fukuyama verzeihe einen letzten Kalauer –, ist auch dies selbstredend nur ein vorläufiges Ende der Geschichten.