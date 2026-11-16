Eigentlich sollten Krimis ja den Blutdruck hochtreiben, so meint man. Bei einer Relaxed Reading Night erhofft das Team der Monacensia jedoch das Gegenteil: Der Münchner Krimiautor Su Turhan ist dann ins Hildebrandhaus geladen, um bei einem neuen Format „in entspannter Atmosphäre“ aufzutreten.

Wie das genau ablaufen soll? Der Abend am 17. November gehöre neben kurzen Lesungen und Gesprächen mit dem Autor insbesondere den Besuchern, kündigt das Literaturarchiv an. Sie können „kommen und gehen, wann sie möchten. Sie hören zu, blättern, lesen oder lassen sich einfach treiben“. Sie dürfen „reden, lachen, malen oder häkeln. Sitzsäcke sind da, laute Geräusche und Blitzlicht gibt es nicht. Alle sind willkommen – so wie sie sind“. Das klingt wirklich lässig, hoffentlich auch für den Autor.

Ein Jubiläumsabend zum Hundertsten der Autorin Christa Reinig (19.11.) in der Monacensia ist ebenfalls explizit entspannt angekündigt. Was aber nicht heißt, dass dort etwa der Poetiksalon (diesmal neben Dagmar Leupold und Norbert Niemann mit Kathrin Röggla und Steffen Martus, 26.11.) nicht ebenfalls in freundlicher Stimmung stattfände. Eine grundsätzlich gute Atmosphäre kann man bei Literaturveranstaltungen ja überhaupt in der Regel erwarten.

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Zum Beispiel, wenn der Freie Deutsche Autorenverband Bayern in der Seidlvilla das Lesefest Literabiles zum Thema „Auf den Flügeln der Zeit“ veranstaltet (21.11.), oder wenn der stets gutgelaunte Autor und Moderator Günter Keil bei Lehmkuhl sein Buch „Immer im Fluss“ mit Gesprächen übers Schwimmen und Schreiben vorstellt (26.11.). Anlässe für prächtige Stimmung gibt es in den nächsten Wochen auch bei zahlreichen öffentlichen Preisverleihungen, zum Beispiel beim Münchner Tukan-Preis für Kerstin Specht (30.11.) oder der Auszeichnung der Besten bayerischen Independent Bücher und ihrer Verlage durch den Freistaat (27.11.).

Letztere läuten ein Wochenende ein, das Bücherfreunde ohnehin freudig stimmen wird. Denn zusätzlich zur mehrwöchigen Münchner Bücherschau im Haus der Kunst kann man sich am 28./29. November bei einem Markt der unabhängigen Verlage im Literaturhaus inspirieren lassen. Dazu gehört diesmal auch eine Comicausstellung, und für Comicfans wird es auch in der Woche darauf am 4./5. Dezember interessant: Dann weitet die Comicexpansion den Horizont.

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Je schwieriger das Thema, desto schwerer fällt allerdings ein rundum entspannter Zugang. Zum Beispiel, wenn der Autor und Filmemacher Karnik Gregorian am 24. November im Rahmen seiner SchreibResidency in der Monacensia mit der Autorin Özlem Özgül Dündar spricht: „Wie lange bleibt man Gast?“, ist das Thema, es geht dabei um den Druck, den eine Autorin wie sie spürt: Muss sie sich unbedingt dem Thema Migration widmen, weil das in ihrem Lebenslauf eine Rolle spielt?

„Wie lange bleibt man Gast?“ Darüber spricht die Autorin Özlem Özgül Dündar in der Monacensia mit Karnik Gregorian. Foto: Dirk Skiba

Manchmal gibt es aus innerer Notwendigkeit heraus gar keine andere Alternative, als das eigene Leben zum Thema zu machen: Die syrische Autorin und Aktivistin Kholoud Charaf etwa schreibt in ihrem Romandebüt „Ein Tagebuch, das nichts mit mir zu tun hat“ über ein Leben im Exil. Zusammen mit dem Autor und Musiker Hendrik Otremba ist sie am 17. November im Buchladen Rauch & König zu erleben. Ganz dezidiert um das Thema Exil kreist auch ein Abend von Pen Writers in Exile am 20. November: Die georgische Schriftstellerin Kato Javakhishvili und der kurdisch-syrische Autor und Künstler Menaf Osman lesen dann im Bellevue di Monaco und reden über politische Verfolgung sowie das Schreiben im Exil.

Im Habibi Kiosk der Münchner Kammerspiele geht es am 26. November ebenfalls um Literatur, die vom Exil berichtet: Unter dem Titel „Wenn ich deine Worte lese, finde ich den Weg zurück nach Hause“ lesen Autoren und Autorinnen des Programms Weiter Schreiben aus ihren Briefen. Und auch wenn das alles weit weg von „Relaxed Reading Nights“ führt: Im großen Lesekosmos gehört doch alles zusammen. Mal ist Zeit zu lachen und zu häkeln, mal Zeit zu trauern und anzuklagen. Und nicht jeder greift zu denselben Mitteln, um seinen Blutdruck zu senken.