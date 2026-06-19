Es gibt verschiedenste Arten von Freundschaften, wer wüsste das besser als Tristan Marquardt . Es gibt Freundschaften, die erinnern an Liebesbeziehungen oder ersetzen Verwandtschaft. Es gibt „freundschaften, dank denen du es am ort, an dem du lebst, besser aushalten kannst“. Es gibt „freundschaften, die einen geist haben und hegen“. Und es gibt „freundschaften, die an orten wohnen und in aktivitäten“.

Das sind nur ein paar der Freundschafts-Definitionen, die der Münchner Lyriker Tristan Marquardt in seinem neuen „Katalog der Kataloge“ (Kookbooks Verlag) über Seiten hinweg auflistet. Er bietet auch Nachschlagenswertes über Ängste, Tunnel oder seltene Wörter – warum etwa verwenden wir nur so selten das schöne Verb „korksen“? Die Freundschafts-Definitionen jedoch wirken wie das Herz des Buches – und das vermutlich mit gutem Grund. Denn Marquardt ist als Verleger und Veranstalter zahlreicher Lyrik-Events auch ein großer Freund des Netzwerkens. Und die Lyrikszene insgesamt ein Kosmos voll einsamer Satelliten, die sich doch immer wieder treffen.

So zitiert etwa Marquardt, der seinen Band am 25. Juni zusammen mit Zeichner Andreas Töpfer im Lyrik Kabinett vorstellt, just im Freundschafts-Abschnitt nicht nur die Lyrik-Kollegin Monika Rinck. Er kann sie wenige Tage nach seiner eigenen Lesung dort auch selbst treffen, wenn sie mit Ann Cotten über deren Werk spricht (9. Juli). Und wenn wir schon mal im Lyrik Kabinett sind, können wir in dessen atmosphärischen Räumen auch gleich gedanklich sitzenbleiben bis zum 13. Juli, wenn das Lyrische Quartett unter anderem den neuen Band „Poller“ von Ann Cotten diskutiert.

Im Lyrik Kabinett konnte man vor einigen Wochen auch bereits den klugen Gedanken der ukrainischen Lyrikerin Oksana Maksymchuk lauschen, am 20. Juni ist sie als Lyrik-Residentin nochmals beim Open Studio der Villa Waldberta in Feldafing zu erleben. Wer statt dessen eher an brasilianischer Lyrik interessiert ist, ist am 25. Juni bei der Buchvorstellung der neuen Lyrik-Anthologie „Heute bin ich ein Horizont / Hoje sou um horizonte“ des Hagebutte Verlags im Bellevue di Monaco richtig. Der kleine Verlag ist übrigens auch am 20. Juni beim Münchner Buchfest dabei, von 12 bis 18 Uhr flussnah am Schleusenwärterhäuschen an der Zentralländstraße 35.

Zwischendurch ist an eine große Schriftstellerin zu erinnern, deren Gedichte die Zeiten überdauern: Ingeborg Bachmann, die am 25. Juni vor 100 Jahren geboren wurde, wird in diesen Tagen vielfach gefeiert – zum Beispiel im Literaturhaus am 22. Juni von der Biografin Andrea Stoll, oder in der Monacensia am 23. Juni bei einem Abend der Freunde und Freundinnen des Literaturarchivs. An sie erinnert wird auch jährlich beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt (24. bis 28. Juni). Gleich zwei Münchner Autorinnen lesen dort übrigens in diesem Jahr, Jovana Reisinger und Slata Roschal; die Diskussionen werden live auf 3sat übertragen.

Neues Buch über die Schriftstellerin : Was Ingeborg Bachmann mit München verband „Ich finde fast alles und fast jedes deprimierend“, schrieb Ingeborg Bachmann, als sie ein Jahr in München lebte. Doch fand sie die Stadt wirklich so schrecklich? Ein Buch von Nicola Bardola kommt zu anderen Schlüssen. SZ Plus Von Antje Weber ...

Wer diese Art von Wettbewerben völlig verkorkst findet, kann sich auch mit einem guten Buch still zurückziehen. Bleibt man mal bei der Lyrik, ist jede Menge Auswahl an neuen Bänden Münchner Dichter und Dichterinnen geboten. Auch hier zeigen sich immer wieder die Früchte von „freundschaften, die an orten wohnen und in aktivitäten“. Augusta Laar zum Beispiel hat den Band „München Haiku Spaziergang“, in dem sie die Stadt anhand wichtiger Orte im Wandel der Zeiten erwandert, beim Independent-Verlag Black Ink herausgebracht. Der wiederum wird geführt von Kilian Fitzpatrick und von Nikolai Vogel, der sich selbst dort gleich drei inhaltlich verbundene Bände gegönnt hat: „Hier“, „Und“, „Ohne uns“ – zusammen ergeben sie ein Langgedicht über die Ordnung und den Sinn der Dinge, über „Schwimmende Gegenwart und treibendes Gedächtnis“.

LJ Jeschke wiederum, übrigens beim Lyrik Kabinett mitarbeitend, erzählt im neuen Band „1e*r schreibt sich in den Abgrund“ von queerem Selbstverständnis, den Abgründen von FDP und übrigens auch Süddeutscher Zeitung sowie drückender Lohnarbeit. Erschienen ist der Band beim Hochroth Verlag, dessen München-Ableger Tristan Marquardt mitgegründet hat. Alles hängt eben mit allem zusammen. Und gehört sicher zu den „freundschaften, dank denen du es am ort, an dem du lebst, besser aushalten kannst“.