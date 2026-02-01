„Die Scham muss die Seite wechseln“: Dieser Satz von Gisèle Pelicot , den sie 2024 während eines historischen Strafprozesses in Avignon sagte, ist längst ikonisch geworden. Damals bestand die über fast zehn Jahre hinweg von ihrem Ehemann und 50 weiteren Männern immer wieder sexuell missbrauchte Frau darauf, dass der Prozess gegen ihre Peiniger öffentlich geführt werden sollte: Gisèle Pelicot wollte sich nicht als Opfer verstecken. In diesem Sinne ist auch ihre Autobiografie zu verstehen, die sie zusammen mit der Autorin Judith Perrignon geschrieben hat und die Mitte Februar gleichzeitig in vielen Ländern erscheint: „Eine Hymne an das Leben“.

Am 26. Februar wird Gisèle Pelicot ihr Buch in München vorstellen, bei einer von nur zwei Lesungen in Deutschland – zweifellos der Literaturtermin des Monats. Dass der Abend mit dieser Frau, die sich in ihrer furchtlosen Stärke für immer in den Feminismus eingeschrieben hat, im Handumdrehen ausverkauft war, verwundert nicht. Gegebenenfalls gebe es Restkarten an der Abendkasse, so formuliert es das Residenztheater auf der Webseite. Da dazu noch die wunderbare Schauspielerin Sandra Hüller die deutsche Lesung übernimmt, ist das „ggf.“ vermutlich eher als theoretischer Hinweis zu verstehen – aber man weiß ja nie.

Doch es gibt noch jede Menge anderer hervorragender Autorinnen und Autoren, die im Februar in München Bücher vorstellen, in denen es um weiblichen Widerstand geht. Fiona Sironic zum Beispiel ist am 14. Februar im Werkraum der Kammerspiele zu erleben, mit ihrem Roman „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“, der auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2025 stand. Sie will „über weibliche Wut, Waldbrände; über Explosionen und Expeditionen in eine mögliche Zukunft“ sprechen.

Über die Zukunft verständigen sich auch die Schriftstellerinnen Birgit Müller-Wieland und Kathrin Röggla am 4. Februar im Einstein 28 der MVHS und suchen literarische Zufluchten angesichts düsterer Aussichten für die Welt. Wie man die retten könnte, beschäftigt auch die Politologin und Aktivistin Emilia Roig, unter anderem mit ihrem Buch „Why We Matter“ bekanntgeworden. Im Habibi-Kiosk der Kammerspiele stellt sie am 19. Februar ihr Buch „Lieber Sohn oder So rettest du die Welt“ vor, erschienen innerhalb einer schönen Reihe von „Briefen an die kommenden Generationen“ des Münchner Kjona Verlags. Roig jedenfalls glaubt: „Es braucht keine Helden, um die Welt zu retten. Es braucht eine Umwertung unserer Werte.“

Was Annette Kolb dazu sagen würde? Ach, würde die Grande Dame der Münchner Literatur vielleicht süffisant mit einem Satz aus ihrem Roman „Daphne Herbst“ von 1928 erwidern: „Nichts sichert unseren Bestand“. Sie ahnte, dass „nichts garantiert, daß unsere herrlichsten Errungenschaften nicht Werkzeuge unseres Irrsinns, unseres Unterganges werden, denn eine vorsintflutliche Menschheit sind wir noch immer“. Doch wer weiß, endete sie spöttisch: „Wir fliegen doch schon, und wir sind so kühn!“ Mehr zu dieser außergewöhnlichen Schriftstellerin und Pazifistin am 3. Februar im Literaturhaus: Im Gespräch mit Kolb-Forschern stellt ihre Großnichte Cornelia Michél einen neuen Briefband vor.

Annette Kolb war eine Weltbürgerin – nicht nur freiwillig. Zweimal war die Münchnerin in ihrem Leben zur Emigration gezwungen. Dieses Schicksal teilte die Autorin, die fast hundert Jahre alt wurde, im 20. Jahrhundert mit Millionen Menschen. Welch belastete Biografien das Exil zur Folge hat, insbesondere bei Nachfahren jüdischer Holocaust-Überlebender, zeichnet zum Beispiel der Roman „Die Suche der Töchter“ von Frank A. Stern nach, der heute in Wien und Tel Aviv lebt (Jüdisches Museum, 26. Februar).

Von der Vergangenheit gequält, auf der Suche nach einer Zukunft, die sich besser anfühlt, ist auch der Ich-Erzähler in Thomas Langs Roman „Melville verschwindet“ (Literaturhaus, 4. Februar). Kunstvoll gespiegelt in der Biografie des Schriftstellers Herman Melville, muss er manche Vorstellungen von Geschlechterrollen, Familie und Künstlertum verabschieden. Braucht er überhaupt noch die Sprache, fragt er sich zum Beispiel? Die Lyrikerin Daniela Danz, die im Lyrik Kabinett am 10. Februar ihren Band „Portolan“ vorstellt, ist sich da sicher: „Ich lasse die Welt in mich einsinken – irgendwann taucht sie als Sprache wieder auf“. Man könnte auch sagen: Die Welt wechselt auf die Seiten.