"Er war in der zeitgenössischen deutschen Literatur unter vielen tollen Hunden eine selbstbewusste Katze", schreibt der Schriftsteller Sten Nadolny über seinen Kollegen Ernst Augustin. "Fiel zwar nicht immer auf die Füße, aber mehrere Leben hatte er bestimmt". Abenteuerlich war das Leben des Münchner Schriftstellers Ernst Augustin (1927 - 2019) wahrlich; er arbeitete als Unfallchirurg und Psychiater, war unter anderem Chef eines Krankenhauses in Afghanistan - und schrieb zwischendurch wunderbare Romane, von "Gutes Geld" bis zu "Das Monster von Neuhausen", ein Protokoll seiner eigenen Erblindung. Sten Nadolny würdigt Augustin nun mit einer Lesung in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an diesem Donnerstag, 1. April, 19 Uhr, im Saal der Akademie in der Residenz, Max-Joseph-Platz 3. Der Eintritt ist frei, erforderlich ist wegen pandemiebedingt begrenzten Platzes jedoch eine telefonische Voranmeldung (Telefon 290077-116). Wer noch einen Platz ergattert, dem liest Nadolny seine Lieblingsromane Augustins vor: "Der amerikanische Traum" und "Robinsons blaues Haus".