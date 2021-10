Das Kaffeehaus Demel war für sie, die Wienerin, ein Biotop, ebenso der dunkle Kinosaal. Dort lerne man das Sterben, hat Ilse Aichinger einmal gesagt. Dabei zog es sie von jeher ans Meer. Den sechs glänzenden Knöpfen am dunkelblauen Matrosenmantel ihrer Schuluniform verdanke sie wohl die frühe Neigung zur Seefahrt, zum Atlantik, mutmaßte die Dichterin. In einem "Zwiesprachen"-Spezial stellt das Lyrik Kabinett München am Dienstag, 2. November, den Band "Die Hochsee der Ilse Aichinger" vor, zehn zeitgenössische Dichterinnen und Dichter gehen darin in Dialog mit Aichingers innerer Nähe zum Meer. Das Buch erscheint im Wunderhorn Verlag begleitend zur gleichnamigen Schau im Literarischen Colloquium Berlin. Durch die Buchpremiere im Lyrik Kabinett führen Uljana Wolf und Marie Luise Knott. Es lesen Yevgeniy Breyger, Marica Bodrožić und Ilma Rakusa.

"Die Hochsee der Ilse Aichinger", Dienstag, 2. November, 19 Uhr, Lyrik Kabinett München, www.lyrik-kabinett.de.