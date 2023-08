Der Anfang am Ende einer lesbischen Liebe

Die Münchner Autorin und Podcasterin Anika Landsteiner entwickelt in ihrem Roman "Nachts erzähle ich dir alles" ein Panorama moderner Weiblichkeit.

Von Christian Jooß-Bernau

Der Urlaub an der Côte d'Azur, er ist erst einmal eine Erinnerung. An den ersten Kuss, den flirrenden Sommer, das Dörfchen bei Nizza. Wobei, Urlaub? Es ist doch auch eine Flucht aus dem eigenen Leben, das Léa in München führt. Die Trennung von ihrer Freundin Antonia ist frisch, wie die Dschungeltapete, mit der sie ihr Café verunstaltet hat. Sekundenschlaf, Autounfall. Da ist eine Auszeit nötig, riet Brigitte, die Mutter, von Léa konsequent beim Vornamen genannt.