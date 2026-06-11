Warum Vorlesen in der Gruppe genauso wichtig ist wie zu Hause, welchen Kniff alle Kinder lustig finden – und wann es auch für Erwachsene besonders spannend wird.

Johanna Wünsch hat ihren beiden Töchtern immer gern vorgelesen. Mittlerweile besuchen die Kinder die dritte und sechste Klasse, da spielt das Vorlesen zu Hause bei der 41-jährigen Betriebswirtin keine so große Rolle mehr. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum sie sich seit vergangenem Jahr als Vorleserin im Münchner Verein „Lesefüchse“ engagiert, seit diesem April ist sie dort Vorständin.