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Tipps fürs Vorlesen„Schon fünf Minuten haben einen großen Effekt“

Lesezeit: 6 Min.

Johanna Wünsch vor ihrem Büro mit einem Lesefuchs.
Johanna Wünsch vor ihrem Büro mit einem Lesefuchs. Johannes Simon

Warum Vorlesen in der Gruppe genauso wichtig ist wie zu Hause, welchen Kniff alle Kinder lustig finden – und wann es auch für Erwachsene besonders spannend wird.

Interview von Johanna Feckl

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Johanna Wünsch hat ihren beiden Töchtern immer gern vorgelesen. Mittlerweile besuchen die Kinder die dritte und sechste Klasse, da spielt das Vorlesen zu Hause bei der 41-jährigen Betriebswirtin keine so große Rolle mehr. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum sie sich seit vergangenem Jahr als Vorleserin im Münchner Verein „Lesefüchse“ engagiert, seit diesem April ist sie dort Vorständin.

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