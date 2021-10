Geflüchtete in Griechenland

Vor einem Jahr ist das Lager Moria abgebrannt. Was ist aus den Geflüchteten auf Lesbos geworden? Unterwegs mit einer Gruppe aus München, die nur eine Frage umtreibt: Können wir den Menschen helfen - und wenn ja, wie?

Von Thomas Anlauf, Lesbos

Verkohlte Bäume ragen in den Herbsthimmel, zerbrochene schwarze Holzbalken hängen neben gekappten Stromkabeln zwischen Ruinen. Eine Rolle Nato-Draht mit messerscharfen Klingen liegt auf dem verdorrten Boden, darin ein kaputter Kinderstiefel. Auf eine hohe mit Stacheldraht bewehrte Mauer hat jemand "Welcome to Europe" geschrieben, daneben "Human rights graveyard" - Friedhof der Menschenrechte.