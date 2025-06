Bars und Feiern für Schwule gibt es in München viele, doch die für Lesben sind fast alle verschwunden. Woran das liegt – und wie drei Frauen das ändern wollen.

Von Corin Baurmann, Tim Pohl, Monika Rathmann und Annika Schleithoff

Diese Art von Party ist selbst in Münchens Feier-Quartier selten: Bunte Fähnchen flattern an der Markise der Prosecco-Bar im Glockenbachviertel, vor der Tanzbar unterhalten sich Gäste an Stehtischen und rauchen – alles Frauen. Sie sind gekommen zur „She & Her-Night“, einer lesbischen Partyreihe. Lesbische Bars und Partys seien ihnen wichtig, erzählen Besucherinnen auf dem Fußweg, die Stimmung sei anders als in normalen Clubs. „Viele von ihnen sind männerlastig“, sagt eine Besucherin. Hier sind Frauen unter sich, ausnahmsweise, einmal im Monat.