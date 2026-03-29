Die promovierte Münchner Kommunikationswissenschaftlerin, Trainerin und Autorin Anja Busse ist Gedächtnis-Coach und hat Linguistik und Rhetorik studiert. Seit zwei Jahren gibt die 56-Jährige über ihren Verein Gedächtnishelden auch Nachhilfe. Ein Gespräch über Spaß am Lernen und die Gefahren für das menschliche Gehirn ohne ausreichende Auslastung und Forderung im Alltag.
Gedächtnistraining„Die meisten lernen viel zu lange“
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Wir lernen falsch, sagt Anja Busse. Die Gedächtnistrainerin meint das Pauken in der Schule. Über den Sinn von Hausaufgaben, uralte Lerntechniken, die Spaß machen, und die Frage, warum wir uns Bilder so gut merken können.
Interview von Philipp Crone
Smartphone und Kinder:„Auch Erwachsene müssen lernen, diesem Impuls zu widerstehen“
Nicole Pötter, Professorin für Grundlagen der Sozialen Arbeit, über die Fragen, was wirklich hinter dem ständigen Blick auf das Smartphone bei Jugendlichen steckt und wann Regeln am ehesten umgesetzt werden.
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