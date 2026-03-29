Gedächtnistraining„Die meisten lernen viel zu lange“

Die promovierte Münchner Kommunikationswissenschaftlerin, Trainerin und Autorin Anja Busse ist Gedächtnis-Coach und hat Linguistik und Rhetorik studiert. Seit zwei Jahren gibt die 56-Jährige über ihren Verein Gedächtnishelden auch Nachhilfe. Ein Gespräch über Spaß am Lernen und die Gefahren für das menschliche Gehirn ohne ausreichende Auslastung und Forderung im Alltag.