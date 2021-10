Ein Mann hat einem 63-jährigen Münchner einen spitzen Gegenstand in den Rücken gerammt. Laut Polizei befand sich der Münchner am Montagnachmittag mit einer Angehörigen auf einem Fußweg in der Nähe des Lerchenauer Sees, als sich von hinten der mutmaßliche Täter dem 63-Jährigen näherte, diesen anrempelte und mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken stach. Daraufhin flüchtete der Mann.

Eine Passantin verständigte die Polizei. Diese nahm am U-Bahnhof Oberwiesenfeld einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest, der ein Messer bei sich trug. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist noch nicht klar.

Den ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Beziehung zwischen den beiden Männern; auch gab es vor der Tat keinerlei Kommunikation. Der Tatverdächtige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und wird am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Bislang schweigt er zu dem Vorwurf.

Der 63-Jährige wurde wegen der stark blutenden, aber nicht lebensgefährlichen Verletzung stationär im Krankenhaus behandelt.