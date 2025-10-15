Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenLeiche aus Wohnhaus in der Lerchenau identifiziert

Der 57-jährige tatverdächtige Martin P. soll in dem Wohnhaus in der Lerchenau Sprengfallen gelegt haben.
Der 57-jährige tatverdächtige Martin P. soll in dem Wohnhaus in der Lerchenau Sprengfallen gelegt haben. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Bei dem Toten, der nach den Explosionen in dem Haus gefunden worden war, handelt es sich um den Vater des Tatverdächtigen. Das hat nun die Obduktion bestätigt.

Bei der Leiche, die nach einem Großbrand und Explosionen in einem Wohnhaus im Münchner Stadtteil Lerchenau geborgen wurde, handelt es sich um den Vater des Tatverdächtigen Martin P. Das habe die Obduktion ergeben, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zur Todesursache machte sie zunächst keine Angaben.

Der 90-Jährige war am 1. Oktober tot in seinem Haus gefunden worden, das mutmaßlich der Sohn angezündet und mit Sprengfallen versehen hatte. In dem Zusammenhang wurde auch das Oktoberfest bis zum späten Nachmittag gesperrt, nachdem ein bedrohliches Schreiben des Tatverdächtigen aufgetaucht war. Darin wurde ein „bombiges Erlebnis“ auf der Wiesn angekündigt – eine Drohung, die die Polizei vor dem Hintergrund der Sprengfallen und Explosionen ernst genommen hatte.

Auf der Flucht vor der Polizei nahm sich der Tatverdächtige dann das Leben. Die Mutter des 57-Jährigen und seine Tochter wurden bei dem Vorfall verletzt.

