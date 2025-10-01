Die Sonne scheint, die Luft ist noch kühl an diesem Mittwochvormittag in Münchner Norden - und überall blitzen Blaulichter. Die Lerchenauer Straße ist seit Stunden gesäumt von Polizeiautos und Feuerwehrfahrzeugen, Polizisten stehen in Gruppen zusammen, Feuerwehrleute sitzen auf Bierbänken unter einem Pavillon, machen eine kurze Pause. Seit 4.41 Uhr sind sie im Einsatz, wie viele Beamte genau, dazu kann die Polizei am Mittwochmittag noch keine Angaben machen. Gut 100 Feuerwehrleute und 60 Rettungskräfte sind zudem angerückt, Großeinsatz.
Seit Stunden brennt ein Haus in der Lerchenau und keiner traut sich rein. Spezialkräfte suchen erst nach Sprengfallen. Anwohner müssen das Gebiet verlassen, die Schule fällt aus und überall stehen Einsatzfahrzeuge. Über einen Stadtteil im Ausnahmezustand.
Oktoberfest 2025:Oktoberfest wegen Sprengstoffdrohung geschlossen – SEK-Einsatz in Starnberg
Im Münchner Norden werden ein Toter und zwei Verletzte gefunden. Ob die Wiesn heute überhaupt noch öffnet, soll bis 15 Uhr entschieden werden.
