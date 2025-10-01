Seit Stunden brennt ein Haus in der Lerchenau und keiner traut sich rein. Spezialkräfte suchen erst nach Sprengfallen. Anwohner müssen das Gebiet verlassen, die Schule fällt aus und überall stehen Einsatzfahrzeuge. Über einen Stadtteil im Ausnahmezustand.

Die Sonne scheint, die Luft ist noch kühl an diesem Mittwochvormittag in Münchner Norden - und überall blitzen Blaulichter. Die Lerchenauer Straße ist seit Stunden gesäumt von Polizeiautos und Feuerwehrfahrzeugen, Polizisten stehen in Gruppen zusammen, Feuerwehrleute sitzen auf Bierbänken unter einem Pavillon, machen eine kurze Pause. Seit 4.41 Uhr sind sie im Einsatz, wie viele Beamte genau, dazu kann die Polizei am Mittwochmittag noch keine Angaben machen. Gut 100 Feuerwehrleute und 60 Rettungskräfte sind zudem angerückt, Großeinsatz.