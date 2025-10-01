Explosionen, schussähnliche Geräusche, ein Einfamilienhaus in Flammen, mindestens ein Toter: Schreckliche Szenen haben sich am frühen Mittwochmorgen in der Lerchenau im Münchner Norden abgespielt. Die Polizei spricht von einem „familiären Hintergrund“ der Tat. Nach einem Familienstreit soll das Haus in der Glockenblumenstraße gezielt angezündet worden sein. Einsatzkräfte und Ermittler können sich dem betroffenen Haus bisher nicht nähern – der Täter hat Sprengfallen gelegt. Am Straßenrand im Bereich der Lerchenauer und der Dahlienstraße stehen ausgebrannte Fahrzeuge.

Zudem wurde ein Schwerverletzter gefunden, der kurz darauf starb, es handelt sich um den mutmaßlich Tatverdächtigen. In dem Zusammenhang gibt es auch ein Schreiben von diesem – mit einer Drohung gegen das Oktoberfest, gab Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwochmorgen bekannt. Die Theresienwiese bleibt deswegen bis mindestens 17 Uhr gesperrt.

Explosion und Knallgeräusche: Polizei und Feuerwehr sind in Gebiet der Lerchenauer Straße im Großeinsatz. (Foto: Robert Haas)

Am frühen Mittwochmorgen zwischen vier und fünf Uhr war es im Münchner Norden zu einer oder mehreren Explosionen gekommen. Seither steht nach Polizeiangaben ein Einfamilienhaus in der Nähe der Kreuzung Lerchenauer Straße/Glockenblumenstraße in Flammen.

Die Münchner Polizei und Feuerwehr sind seit 4.40 Uhr mit einem großen Aufgebot im Einsatz, darunter Spezialkräfte des Polizeipräsidiums. Ein Hubschrauber kreiste über dem Wohngebiet. Inzwischen sind auch Bombenexperten der Polizei eingetroffen, die auf das Entschärfen von Sprengfallen spezialisiert sind. Solange noch unklar ist, welche Gefahren auf die Einsatzkräfte lauern, können sie sich dem brennenden Haus nicht nähern, über dem zeitweise eine große Rauchwolke stand.

Die Wohnhäuser in der Umgebung wurden in einem Radius von 200 Metern um die Ecke Glockenblumenstraße/Waldmeisterstraße evakuiert. Außerhalb dieses Sicherheitsbereichs bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, versichert die Münchner Feuerwehr. Im Beruflichen Schulzentrum Nordhaide an der Schleißheimer Straße 510 sei eine Akutbetreuungsstelle eingerichtet worden.

Details gibt die Polizei nur dosiert heraus, immer nur das, was gesichert ist. Dass es neben dem mutmaßlichen Täter weitere Verletzte oder Tote geben könnte, kann die Polizei zur Stunde nicht bestätigen. Auf Whatsapp teilt sie jedoch mit: „Eine weitere Person wird vermisst, von welcher keine Gefahr ausgeht.“ Offen ist, ob eine Schusswaffe eine Rolle spielte und welcher Art sie gewesen sein könnte. Die Polizei bestätigt derzeit lediglich, dass „Knallgeräusche“ zu hören gewesen seien.

Fakt ist, dass am Straßenrand in dem Wohngebiet mindestens drei ausgebrannte Autos stehen, darunter ein Kleinbus. Sie sind mehrere Hundert Meter vom Tatort entfernt. Dass ein Zusammenhang mit dem Brand des Einfamilienhauses bestehe, sei sehr wahrscheinlich, so der Polizeisprecher.

In der Dahlienstraße/Ecke Lerchenauer Straße stehen zwei ausgebrannte Autos ... (Foto: Robert Haas)

... in der Lechenauer Straße steht ein beschädigter Kleinbus auf Höhe der Espenstraße. (Foto: Robert Haas)

Um 7.44 Uhr, kurz vor Schulbeginn, meldete die Polizei, dass die etwa einen Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernte Toni-Pfülf-Mittelschule für die Dauer des Einsatzes gesperrt bleibe. In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde der mutmaßliche Täter gefunden.

(Foto: SZ-Karte/Mapcreator.io/OSM)

Seit der Äußerung von Reiter im Münchner Stadtrat ist klar, es gibt einen weiteren Schauplatz der unübersichtlichen Ereignisse: das Oktoberfest. Es gebe eine „verifizierte Sprengstoffdrohung“, sagte dagegen Reiter in der Vollversammlung im Stadtrat. „Wir können das Risiko nicht eingehen, das Oktoberfest zu eröffnen.“ Das Festgelände bleibe auf jeden Fall bis mindestens 17 Uhr gesperrt. Reiter bestätigte bereits, dass die Sperrung im Zusammenhang mit der Explosion in der Lerchenau stehe. Es gebe „einen Brief von dem Täter von heute früh“, sagte Reiter.

Die S-Bahnen der Linie 1 halten derzeit nicht in Feldmoching und in der Fasanerie. Zahlreiche Buslinien wurden gestrichen oder umgeleitet. „Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig“, teilt die Polizei auf X mit.