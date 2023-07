Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in der Leopoldstraße hielten die Beamten insgesamt 48 Fahrzeuglenker an (Symbolbild).

Der Schnellste war in der Tempo-30-Zone mit 87 Stundenkilometern unterwegs: Bei einer Schwerpunktkontrolle zeigt die Polizei in Schwabing zudem 14 Autofahrer wegen Lärmbelästigung an.