Beim Zamanand-Festival im Juni dieses Jahres hat sich gezeigt, warum der Ludwigstraße ein paar Bäume vielleicht doch ganz guttäten: Die Hitze war am Nachmittag auf der historischen Prachtmeile aus Zeiten Ludwigs I. tagsüber kaum auszuhalten. Erst am Abend begann sich die Straße mit Besuchern zu füllen. Dasselbe galt für den angrenzenden Corso Leopold in der Leopoldstraße nördlich des Siegestors, die dank ihrer Pappel-Allee besser beschattet ist.

Der Denkmalschutz ist von der Idee des Pariser Architekturbüros Michel Desvigne Paysagiste, die Ludwigstraße zu begrünen, alles andere als begeistert. Am kommenden Wochenende können sich die Besucher bei der Herbstausgabe des Zamanand aber selbst ein Bild von einer möglichen neuen Gestaltung der Ludwigstraße machen. Das Baureferat stellt den Entwurf der Pariser, der als Sieger eines städtebaulichen Wettbewerbs hervorgegangen ist, bei dem Festival mit einer Ausstellung vor.

So könnte die Ludwigstraße nach den Plänen des Pariser Architekturbüros Michel Desvigne Paysagiste aussehen. Visualisierung: MDP Michel Desvigne Paysagiste

Umweltschutz, kombiniert mit einer autofreien oder zumindest einer autoreduzierten Stadt, war von Anfang an das Thema des Straßenfests. Das lockte lange Zeit als „Streetlife Festival“ die Menschen auf die Straße. Nach einer zweijährigen Pause während der Corona-Pandemie und nachdem sich der Verein Green City als Veranstalter zurückgezogen hatte, erlebte das Fest als „Zamanand-Festival“ einen Neustart.

Dieses Jahr feiern die Veranstalter „25 Jahre Autofreier Tag“, auch wenn es genau genommen 26 Jahre heißen müsste. Denn am 23. September 2000 kamen erstmals etwa 30 000 Menschen zum autofreien Tag auf der Meile zwischen Königsplatz und Odeonsplatz zusammen, 2001 wurde dann rund um das Tal im Zentrum gefeiert. 2002 wurde das Streetlife Festival auf die Ludwigstraße verlegt. Seither findet es gleichzeitig mit dem Corso Leopold statt, seit vier Jahren eben unter dem neuen Namen „Zamanand“, eine Wortschöpfung aus bairisch „zam“ für „zusammen“ und „anand“ für „einander“.

Als die Festivals Anfang der 2000er-Jahre starteten, kam die Diskussion über von Autos befreite Straßen in München richtig in Gang. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist sie weiterhin nicht beendet. Zwar hat der Stadtrat bereits beschlossen, das Autofahren innerhalb des Altstadtrings künftig weitgehend nur noch Anwohnern und Gewerbetreibenden zu erlauben. Das wäre die größte Umgestaltung des Zentrums seit Einführung der Fußgängerzone Anfang der 1970er-Jahre.

Doch umgesetzt wurde davon bisher wenig. Die Fußgängerzone ist zwar stetig gewachsen, etwa um die Sendlinger Straße, die Westenriederstraße und die Löwengrube. Auch der Marienplatz ist seit 2018 frei von Bussen und Taxis, die angrenzende Dienerstraße ist seit 2020 zur Hälfte autofrei. Doch die weitere Umsetzung der Verkehrsberuhigung, vor allem im Tal, wird noch eine unbestimmte Zeit dauern. Jede Maßnahme, so hat es der Stadtrat beschlossen, soll mit allen „Stakeholdern“, also in irgendeiner Weise Betroffenen, noch einmal abgestimmt werden.

Dass sehr viele Münchnerinnen und Münchner zumindest vorübergehend nichts gegen autofreie Straßen haben, zeigt die hohe Besucherzahl von Corso Leopold und Zamanand, die bei gutem Wetter bei etwa 200 000 liegt. Und auch wenn das Wetter nicht optimal mitspielt, stehen die Veranstaltungen mit ihren bunten Programmen und dem vielfältigen Info-Angebot für ein Münchner Lebensgefühl jenseits von Kommerz und Konsumzwang. Alle Kultur-, Info- und Mitmachangebote sind traditionell kostenlos.

Zamanand und Corso Leopold finden am Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, statt. Das Zamanand, dessen Schwerpunkt auf Umwelt und Nachhaltigkeit liegt, geht am Samstag von 16 bis 2 Uhr, das Musik-Programm endet um 23 Uhr, der Ausschank um 01.30 Uhr. Der Corso mit seinem Fokus auf Kultur startet gleichzeitig und endet um 23 Uhr. Am Sonntag dauern beide Feste von 11 bis 21 Uhr.