Nachdem der Fußballklub Trabzonspor am Samstagabend den ersten Titelgewinn seit 1984 besiegelt hatte, legen rund 700 Anhänger den Verkehr auf der Leopoldstraße lahm.

Rund 700 Anhänger des türkischen Fußballklubs Trabzonspor haben am Samstagabend den Verkehr auf der Leopoldstraße lahmgelegt: Sie feierten den Gewinn der türkischen Meisterschaft, den ihre Mannschaft kurz zuvor besiegelt hatte - drei Spieltage vor dem Saisonende. Gegen 22 Uhr versammelten sich die Fans hinter dem Siegestor und blockierten mit Autos den Verkehr; einige brannten pyrotechnische Gegenstände ab, sogenannte Bengalos. Die Polizei war unter anderem mit zwei Einsatzzügen am Ort; sie sperrte zwischen 22.15 und 0.15 Uhr die Leopoldstraße in beide Fahrtrichtungen und leitete den Verkehr um. Nachdem die Polizei mehrere Platzverweise ausgesprochen und rund 20 Verwarnungen wegen Falschparkens ausgestellt hatte, löste sie die Feier auf. Für das Abbrennen der Bengalos wurden zudem vier Personen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Als der FC Bayern vor einer Woche ebenfalls drei Spiele vor Schluss die deutsche Meisterschaft gesichert hatte, war es ruhig geblieben auf der Leopoldstraße. Für die Münchner Fans war es allerdings der zehnte Titelgewinn in Serie, mithin nichts Außergewöhnliches. Trabzonspor holte hingegen den ersten Titel seit 1984.