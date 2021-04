22-Jähriger kracht mit Auto in Litfaßsäule

Nach dem Beschleunigen an einer Ampel verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, aus dem er nach dem Unfall unverletzt aussteigen konnte.

Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Autofahrer in München, der am Sonntagnachmittag stadteinwärts auf der Leopoldstraße unterwegs war: Nach dem Beschleunigen an einer Ampel verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Litfaßsäule. Zeugenangaben zufolge soll er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Was spektakulär aussah, hatte für den Mann deutlich geringere Folgen als man hätte befürchten müssen. Er konnte sein Fahrzeug selbstständig und vollkommen unverletzt verlassen. Nur der BMW musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden, an dem erst zwei Monate alten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro. Wegen der stark überhöhten Geschwindigkeit erhielt der Fahrer eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - auch wenn kein zweites Fahrzeug in den Unfall verwickelt war. Nach aktueller Rechtssprechung muss hierfür nicht zwingend ein weiteres Fahrzeug beteiligt sein.