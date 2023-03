Es ist nur ein kleiner Spielplatz inmitten einer Wiese mit alten Obstbäumen, der Kindern neben dem Kriegsarchiv an der Leonrodstraße 57 ermöglicht, im Freien zu toben. Im dicht bebauten Neuhausen freuen sich Kindergärten und Eltern mit ihren Kleinen über jede noch so kleine grüne Fläche. Von Herbst an allerdings wird diese Spielzone für zwei bis drei Jahre nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn der Freistaat Bayern will sein Staatsarchiv um einen Neubau erweitern; dieser soll hinter dem Frontbau an der Straße entstehen.

Für die Baustelleneinrichtung muss das Spielgelände erst einmal weichen. Geplant ist aber, das Spielgelände nach Beendigung der Bauarbeiten wieder herzurichten - im Idealfall barrierefrei und erneut als Streuobstwiese, wenn es nach den Wünschen von Neuhausens Lokalpolitikern geht.